В Рязани задержали пьяного мужчину, который угрожал соседке убийством

Инцидент произошел на улице Энгельса.

В Рязани задержали пьяного мужчину, который угрожал соседке убийством. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Энгельса. Пьяный 34-летний рязанец вышел из своей квартиры в коридор и начал стучать в двери ближайших помещений. 52-летняя рязанка, проживающая в этом доме, вышла в коридор и сделала ему замечание. Она просила его перестать шуметь. Мужчина рассердился, ударил соседку, а затем пригрозил ее задушить. Соседи вызвали полицию.

Мужчину задержали. На него возбудили уголовное дело.