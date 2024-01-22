В России выросло количество людей с ожирением

Среди детей до 14 лет зафиксировали 108 тысяч случаев.

В России в 2023 году количество людей с ожирением выросло на 10% и составило 419 тысяч новых случаев. Это следует из данных Росстата.

«В России более 419 тысяч новых случаев ожирения», — передает статистику РБК.

При этом, среди детей до 14 лет зафиксировали 108 тысяч случаев.

Также 13,5 миллионам россиян диагностировали болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ. Это почти на миллион меньше, чем годом ранее.