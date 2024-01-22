В России выросло число многодетных семей
За последние пять лет в России стало на 27% больше многодетных семей, сейчас их число составляет порядка 2,3 миллиона.
В России выросло число многодетных семей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Татьяну Голикову.
По словам вице-премьера, за последние пять лет в России стало на 27% больше многодетных семей, сейчас их число составляет порядка 2,3 миллиона.
Голикова также отметила, что за последние пять лет число третьих детей в российских семьях выросло на 11%, несмотря на демографические сложности.