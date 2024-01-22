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В России призвали расширить право женщин на отсрочку наказаний за преступления
Матери несовершеннолетних детей должны иметь право отбыть наказание за нетяжкие преступления после того, как ребенку исполнится 18 лет.

Женщинам с детьми, приговоренным к лишению свободы, необходимо предоставить право на отсрочку от наказания. Об этом сообщила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Свое предложение она направила зампреду комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой, передает RT.

Матери несовершеннолетних детей должны иметь право отбыть наказание за нетяжкие преступления после того, как ребенку исполнится 18 лет.

В настоящее время такое право предоставляется женщинам, которая является единственным родителем ребенка в возрасте до 14 лет.

По мнению общественности, круг лиц, имеющих право на отсрочку от наказания, нужно расширить, заменив выше названную категорию женщин на матерей, воспитывающих несовершеннолетних. Это позволит защитить права детей, не оставляя их без заботы матери, и сохранить семью.