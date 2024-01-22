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В России начнут проводить психолого-педагогическую экспертизу игрушек
Выделены признаки игрушек, способных причинить психологический вред ребенку. Среди них продукция, изображающая жестокость и насилие, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни или здоровью.

Роскачество предложило проводить психолого-педагогическую экспертизу детских игрушек. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.

Выделены признаки игрушек, способных причинить психологический вред ребенку. Среди них продукция, изображающая жестокость и насилие, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни или здоровью. Также в продаже не должно быть игрушек, изготовленных иностранным агентом.

Отмечается, что на сегодняшний день на рынке отсутствуют критерии, позволяющие определить безопасную для здоровья ребенка игрушку. Недобросовестные производители могут выходить на рынок с товарами, не соответствующими духовному и нравственному воспитанию детей. Таким образом, будет создан ГОСТ, определяющий безопасность такой продукции.

«Производители смогут использовать ГОСТ на добровольной основе, чтобы определять возраст ребенка, для которого предназначена игрушка. А государственные заказчики, например, детские сады и другие учебно-методические организации, — для закупок детских товаров», — отметили в организации.

Также в Роскачестве добавили, что это поможет российским производителям получить конкурентное преимущество при поставке игрушек в госучреждения.