В РГУ начались дни открытых дверей

В субботу, 20 января, в институте психологии, педагогики и социальной работы прошел день открытых дверей для абитуриентов. Исполняющий обязанности ректора Игорь Мурог, и. о директора института Светлана Сысоева и и. о начальника отдела организации приема Ирина Землякова и заведующие кафедр института рассказали о вузе и ответили на вопросы будущих студентов.

Абитуриенты и их родители узнали о традициях вуза, трудоустройстве студентов, возможностях, которые предлагает университет для молодежи в науке, спорте и внеучебной деятельности, тенденциях развития современного образования, востребованных направлениях подготовки института психологии, педагогики и социальной работы, о знаниях, навыках и умениях приобретенных студентами отделения.

«Мы начинаем в 2024 году дни открытых дверей с ИППСР. Вы подробнее познакомитесь со всеми профилями и направлениями подготовки на мастер-классах. Мы, на сегодняшний день, проводим обучение более, чем по 200 направлениям подготовки. Порядка восьми тысяч студентов уже обучаются в нашем вузе. Материальную базу постоянно улучшаем и совершенствуем. 76% профессорско-преподавательского состава имеют ученые степени и звания. Кроме того, у нас есть для вас проект „Студент на один день“. Вы можете записаться, выбрать любой день и направление подготовки и целый день быть студентом. А в конце попить чай с ректором или деканом», — рассказал Игорь Мурог.

Также перед абитуриентами и их родителями выступили представители от работодателей и выпускники. Завучи, учителя школ и заведующие детских садов отметили высокий уровень подготовки выпускников института психологии, педагогики и социальной работы.

«Каждый абитуриент получит огромную базу знаний и количество часов практики, которые в последующем по жизни точно пригодятся. А внеучебная деятельность подарит яркие эмоции», — отметила выпускница РГУ и учитель начальных классов школы № 39 Анастасия Богушевская.

После официальной части абитуриенты смогли посетить интерактивные площадки по профилям подготовки ИППСР, которые проводили преподаватели и студенты института: «Учусь учить», «Студенческая жизнь в ИППСР», «Незримые голоса. Речь с помощью рук», «Нетрадиционные техники рисования» и другие.

«Мы для поступления рассматриваем только РГУ, так как только он готовит педагогов. А у нас династия учителей по линии отца и дочь решила пойти по их стопам», — рассказала Светлана, мама абитуриентки.

Каждую субботу будут продолжатся дни открытых дверей в РГУ имени С.А. Есенина на всех факультетах и институтах. А 20 апреля пройдет общевузовский на факультете русской филологии и национальной культуры.