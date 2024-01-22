В Новосибирской области полицейский несколько раз ударил ножом сожительницу

Главное управление МВД по Новосибирской области начало служебную проверку по факту нанесения полицейским травм возлюбленной. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По данным СМИ, инцидент произошел в селе Кыштовка, где лейтенант полиции несколько раз ударил ножом сожительницу, которая также работает в местном отделении полиции. Женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

«На момент происшествия сотрудник был трезв. Назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в пресс-службе.

В МВД уточнили, что в случае подтверждения вины сотрудник будет привлечен к ответственности и уволен по отрицательной статье.