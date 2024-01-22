Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
-11°
Втр, 23
-4°
Срд, 24
ЦБ USD 88.59 -0.07 20/01
ЦБ EUR 96.38 -0.21 20/01
Нал. USD 90 / 88.9 15/01 16:15
Нал. EUR 95 / 88.9 15/01 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
3 927
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
6 976
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
11 532
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
13 412
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Москве на фан-встрече местного тиктокера произошла массовая драка

В Москве на фан-встрече местного тиктокера произошла массовая драка. Об этом сообщает Shot.

Драка произошла в ТЦ Благовещенска на фан-встрече тиктокера с ником Нюша не грусти. Молодой человек позвал подписчиков в ТРЦ «Острова» на улице Мухина, с собой в качестве подкрепления взял приятеля в балаклаве. Во время встречи к тиктокеру подошли школьники, которым не понравился его внешний вид. Один из них подошел к нему и несколько раз ударил в лицо. Затем толпа из шести человек начала избивать его приятеля.

На место приехали сотрудники полиции и задержали участников драки. Избитый блогер и его друг от написания заявления отказались.

Видео драки можно посмотреть по ссылке.