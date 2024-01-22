В Москве на фан-встрече местного тиктокера произошла массовая драка

В Москве на фан-встрече местного тиктокера произошла массовая драка. Об этом сообщает Shot.

Драка произошла в ТЦ Благовещенска на фан-встрече тиктокера с ником Нюша не грусти. Молодой человек позвал подписчиков в ТРЦ «Острова» на улице Мухина, с собой в качестве подкрепления взял приятеля в балаклаве. Во время встречи к тиктокеру подошли школьники, которым не понравился его внешний вид. Один из них подошел к нему и несколько раз ударил в лицо. Затем толпа из шести человек начала избивать его приятеля.

На место приехали сотрудники полиции и задержали участников драки. Избитый блогер и его друг от написания заявления отказались.