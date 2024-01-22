В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

За сутки ВСУ потеряли более 1000 солдат, 18 танков, в том числе один Leopard, четыре БМП.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом сообщили в ежедневной сводке министерства.

По данным ведомства, за сутки ВС РФ отразили девять атак ВСУ на купянском направлении, три атаки на краснолиманском направлении, шесть атак на донецком направлении.

За сутки ВСУ потеряли более 1000 солдат, 18 танков, в том числе один Leopard, четыре БМП.

Силами ПВО РФ в районе Ивановки в Харьковской области был сбит украинский Су-25, перехвачены шесть ракет Storm Shadow.