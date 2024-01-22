В госжилинспекции рассказали, что рязанцы перестали верить своим управляющим компаниям

При разбирательствах часто оказывается, что человек даже не пытался обращаться в свою УК.

Руководитель госжилинспекции Рязанской области Татьяна Тарасюк рассказала, что рязанцы перестали верить своим управляющим компаниям. Она сообщила об этом телеканалу ГТРК «Ока» в понедельник, 22 января.

По словам Тарасюк, рязанцы настолько не верят своим управляющим компаниям и ТСЖ, что готовы обратиться куда угодно за помощью, только не к ним. Как рассказала руководитель госжилинспекции, при разбирательствах часто оказывается, что человек даже не пытался обращаться в свою УК. Она отметила, что недоверие усложняет работу управляющей компании.

Работать в 2023 году управляющим организациям начала помогать платформа обратной связи — там зарегистрированы 147 компаний. Когда жители подают обращение через госуслуги, оно транслируется УК, и компании обязаны на него среагировать.