В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии

Законопроект позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, которое используют для финансирования преступной деятельности против безопасности России.

В Госдуму внести законопроект, предусматривающий конфискацию имущества за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, законопроект позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, которое используют для финансирования преступной деятельности против безопасности России.

Также будет возможность по решению суда лишать почетных званий за некоторые преступления.