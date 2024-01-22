В Госдуме предложили запретить эмодзи с признаками ЛГБТ *

И добавить патриотичные смайлики.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил запретить эмодзи с признаками ЛГБТ*. Об этом написали журналисты «Газеты.Ru».

Парламентарий говорит, что около 20 эмодзи в телефонах россиян пропагандируют нетрадиционные ценности, и их «видят дети».

Отмечается, что Журавлев увидел признаки ЛГБТ * в следующих смайликах:

однополые пары с детьми;

беременный мужчина;

мужчина-невеста;

бородатые женщины.

Журавлев заявил, что эту «непотребщину» нужно удалить и добавить «патриотические» смайлы.

* ЛГБТ признана российскими властями экстремистской организацией