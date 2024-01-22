В Госдуме предложили запретить эмодзи с признаками ЛГБТ *
И добавить патриотичные смайлики.
Депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил запретить эмодзи с признаками ЛГБТ*. Об этом написали журналисты «Газеты.Ru».
Парламентарий говорит, что около 20 эмодзи в телефонах россиян пропагандируют нетрадиционные ценности, и их «видят дети».
Отмечается, что Журавлев увидел признаки ЛГБТ * в следующих смайликах:
- однополые пары с детьми;
- беременный мужчина;
- мужчина-невеста;
- бородатые женщины.
Журавлев заявил, что эту «непотребщину» нужно удалить и добавить «патриотические» смайлы.
* ЛГБТ признана российскими властями экстремистской организацией