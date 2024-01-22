В Госдуме предложили ввести перерасчет ошибочных начислений за ЖКХ

«Ресурсоснабжающие организации должны так же нести ответственность за свою работу. Не смогли посчитать вовремя, допустили ошибку, не нужно перекладывать ее на граждан», — отметил автор.

В Госдуме предложили ввести перерасчет ошибочных начислений за ЖКХ. Текст проекта и пояснительная записка есть в распоряжении ТАСС.

Одну из статей Жилищного кодекса предлагается дополнить нормой, согласно которой «при выявлении обстоятельств, влекущих увеличение за прошлый период платы» размер этих платежей «может подлежать перерасчету». При этом такая возможность в большую сторону ограничивается сроком в 90 календарных дней до наступления срока оплаты. Предлагаемая норма касается только добросовестных плательщиков.

«Наши люди очень добросовестно относятся к платежам. Ресурсоснабжающие организации должны так же нести ответственность за свою работу. Не смогли посчитать вовремя, допустили ошибку, не нужно перекладывать ее на граждан», — отметил автор.