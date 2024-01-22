В Госдуме предложили обязать коммунальные службы очищать балконы от снега и наледи
Случаи схода льда не единичны.
Коммунальным службам следует поручить очистку балконов от снега и наледи. Соответствующее заявление сделала первый зампред комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова.
По ее словам, образование льда на крышах — это значимый фактор риска для жителей, сообщают «
Депутат подчеркнула, что случаи схода льда не единичны.
Кроме того, она отметила, что жители многоэтажек, особенно если это пожилые люди и лица с ограниченными возможностями, не могут самостоятельно убирать снег и сосульки с козырьков балконов.