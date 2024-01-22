В Дагестане девять человек отравились угарным газом

В Дагестане девять человек отравились угарным газом. Об этом сообщили в администрации дагестанского Каспийска.

Инцидент произошел 21 января. Сначала в городскую больницу поступили семь человек с диагнозом «отравление угарным газом». Позже в приемный покой доставили еще двоих пострадавших.

Отмечается, что трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Один из них, ребенок 2017 года рождения, временно переведен в реанимацию для наблюдения.

По данным администрации, при осмотре места жительства пострадавших нашли нарушения технологических нормативов и норм техники безопасности при установке газового оборудования.