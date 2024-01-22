В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мирный житель

ВСУ атаковало село Репяховка.

В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковало село Репяховка.

«В результате его падения с последующей детонацией пострадал мирный житель — у мужчины контузия, скорая доставляет его в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — отметил чиновник.

Также он подчеркнул, что повреждены фасад частного дома и легковой автомобиль. На месте работают экстренные службы.