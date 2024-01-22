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Умер советский баскетболист, победитель Олимпиады-1972 Анатолий Поливода
В живых остались два олимпийских чемпиона Мюнхена-1972 — Иван Едешко и Модестас Паулаускас.

Умер советский баскетболист Анатолий Поливода. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Причина гибели спортсмена неизвестна.

Отмечается, что за спортивную карьеру он становился олимпийским чемпионом 1972 года, трехкратным чемпионом Европы (1967, 1969, 1971) и чемпионом мира (1967).

Перед финалом Олимпиады в Мюнхене Поливода пережил сердечный приступ. Он смотрел матч с трибун. Через несколько лет у баскетболиста нашли врожденный синдром Вольфа — Паркинсона — Уайта. В 1985 году он перенес операцию.

После смерти Поливоды в живых остались два олимпийских чемпиона Мюнхена-1972 — Иван Едешко и Модестас Паулаускас.