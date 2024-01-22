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Умер Почетный гражданин Рязанской области Семен Полянский
Мужчина умер 21 января. Ему было 92 года

Умер Почетный гражданин Рязанской области Семен Полянский. Об этом сообщает «Новая газета».

Мужчина умер 21 января. Ему было 92 года

Полянский родился в Башкирии, окончил сельскохозяйственный техникум, затем Московскую сельскохозяйственную академию имени Тимирязева. После работал агрономом в Рязанской области, был депутатом, председателем районных исполкомов, заведывал сельхозотделом областного комитета КПСС. С 1969 по 1988 годы избирался депутатом областного исполнительного комитета Совета народных депутатов, там же был заместителем и первым заместителем председателя.

С 1989 по 2002 годы Семен Полянский возглавлял Рязанский научно-исследовательский и проектно-технологический институт агропромышленного комплекса. Позже, вплоть до 2020 года в том же Рязанском НИИСХ занимался научной работой.

Более 40 лет преподавал в Институте повышения квалификации кадров РГАТУ имени Костычева, был профессором кафедры экономики и финансов Московского университета имени Витте.

Отмечается, что в 2010 году Семену Полянскому присвоили звание Почетный гражданин Рязанской области.