Умер Почетный гражданин Рязанской области Семен Полянский. Об этом
Мужчина умер 21 января. Ему было 92 года
Полянский родился в Башкирии, окончил сельскохозяйственный техникум, затем Московскую сельскохозяйственную академию имени Тимирязева. После работал агрономом в Рязанской области, был депутатом, председателем районных исполкомов, заведывал сельхозотделом областного комитета КПСС. С 1969 по 1988 годы избирался депутатом областного исполнительного комитета Совета народных депутатов, там же был заместителем и первым заместителем председателя.
С 1989 по 2002 годы Семен Полянский возглавлял Рязанский научно-исследовательский и проектно-технологический институт агропромышленного комплекса. Позже, вплоть до 2020 года в том же Рязанском НИИСХ занимался научной работой.
Более 40 лет преподавал в Институте повышения квалификации кадров РГАТУ имени Костычева, был профессором кафедры экономики и финансов Московского университета имени Витте.
Отмечается, что в 2010 году Семену Полянскому присвоили звание Почетный гражданин Рязанской области.