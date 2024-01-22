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Умер бывший участник КВН и автор «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит
Ему было 62 года.

Умер бывший участник КВН, актер «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит. Об этом в соцсетях сообщил шоумен Олег Филимонов в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ и запрещенной).

«Ушел из жизни наш друг, писатель-сатирик, драматург, поэт, блогер, продюсер, человек, с которым мы дружили и работали с 1986 года Женя Хаит. Сердце остановилось», — сказал Филимонов.

Евгений Хаит участвовал в команде КВН Одесского университета. С 1991 по 1999 год он был художественным руководителем «Джентльмен-шоу».

Хаит родился в семье писателя-сатирика Валерия Хаита. Также он старший брат актера и одного из основателей театра «Квартет И» Ростислава Хаита.