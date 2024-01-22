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Стала известна причина отказа дилеров от январского повышения цен на автомобили
Ситуация сложилась из-за застоя запасов машин, которые дилеры не могут продать до двух месяцев и более.

Стала известна причина отказа дилеров от январского повышения цен на автомобили. Об этом сообщил портал 74.ru.

Так, на складах дилеров зафиксировали застой запасов машин, которые не могут продать до двух месяцев и более. Отмечается, что ситуация связана с ожиданием гражданами скидок на автомобили. Из-за этого дилеры отказались от повышения цен в декабре 2023 года и начали делать клиентам щедрые предложения.

Также утверждается, что проблема возникла во второй половине года из-за снижения спроса. Рынок был насыщен автомобилями. Кроме того, ставка утильсбора повысилась. Еще одной причиной стало повышение ключевой ставки, что сказалось на количество выданных кредитов.