Стала известна причина отказа дилеров от январского повышения цен на автомобили

Ситуация сложилась из-за застоя запасов машин, которые дилеры не могут продать до двух месяцев и более.

Стала известна причина отказа дилеров от январского повышения цен на автомобили. Об этом сообщил портал 74.ru .

Так, на складах дилеров зафиксировали застой запасов машин, которые не могут продать до двух месяцев и более. Отмечается, что ситуация связана с ожиданием гражданами скидок на автомобили. Из-за этого дилеры отказались от повышения цен в декабре 2023 года и начали делать клиентам щедрые предложения.

Также утверждается, что проблема возникла во второй половине года из-за снижения спроса. Рынок был насыщен автомобилями. Кроме того, ставка утильсбора повысилась. Еще одной причиной стало повышение ключевой ставки, что сказалось на количество выданных кредитов.