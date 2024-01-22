Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь, чтобы богатые люди помогли фронту и бойцам в зоне спецоперации.

Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь. Об этом пишет РИА Новости.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь, чтобы богатые люди помогли фронту и бойцам в зоне спецоперации.

Она отметила, что россиян возмущает «шикование на фоне войны и на фоне того, что бойцы нуждаются в нашей помощи».

«Если не хотят добровольно, то нужно вот так. Покупаешь дорогие драгоценные камни или какую-то супердорогую одежду, например. Потратил 20 миллионов на изумруд, то потрать те же 20 миллионов на антидроновые ружья, дроны, бронежилеты, на все то, о чем просят бойцы. Я сейчас не говорю о людях простых, которым и так тяжело», — заявила Симоньян.