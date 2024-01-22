Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь, чтобы богатые люди помогли фронту и бойцам в зоне спецоперации.
Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь. Об этом
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь, чтобы богатые люди помогли фронту и бойцам в зоне спецоперации.
Она отметила, что россиян возмущает «шикование на фоне войны и на фоне того, что бойцы нуждаются в нашей помощи».
«Если не хотят добровольно, то нужно вот так. Покупаешь дорогие драгоценные камни или какую-то супердорогую одежду, например. Потратил 20 миллионов на изумруд, то потрать те же 20 миллионов на антидроновые ружья, дроны, бронежилеты, на все то, о чем просят бойцы. Я сейчас не говорю о людях простых, которым и так тяжело», — заявила Симоньян.