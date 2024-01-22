Рязанские туристы ездили в Ставрополье и Северный Кавказ чаще других городов

Рязанские путешественники стали больше присматриваться к южным регионам России, чтобы провести там свой отпуск. В 2023 году интерес вызвали Северный Кавказ и Ставрополье, Big Data и аналитика сервиса бронирования отелей МТС Travel показали общий рост внутреннего турпотока на 10% год к году.

Наибольший рост турпотока в 2023 году продемонстрировал Дагестан. За прошедший 2023 год россияне совершили на 37% больше поездок в регион, чем в 2022 году. На втором месте по приросту турпотока в 2023 году Северная Осетия — число поездок туда выросло на треть год к году. ТОП-3 быстрорастущих регионов замыкает Ставропольский край — динамика поездок в этот регион в 2023 году составила 27%.

В десятку регионов, куда число поездок за год выросло больше всего, вошли шесть субъектов Северо-Кавказского Федерального округа. В 2023 году турпоток в СКФО в целом вырос на 29%. При этом доля соседского туризма небольшая — только каждый десятый визит в регионы СКФО совершили сами жители Северного Кавказа (в исследовании учитывались поездки за пределы региона проживания).

Помимо Кавказа, все больше путешественников привлекает Калининградская область — регион вошел в пятерку лидеров по росту числа визитов за год (+24% поездок к 2022 году). Набирают популярность также экзотическая Калмыкия (+22%), Мурманская область, где можно увидеть китов и северное сияние (+21%), и Хабаровский край (+17%), откуда появились безвизовые туры в Китай.

Пока одни регионы завоевывают свою аудиторию туристов, другие бессменно сохраняют лидерские позиции. По итогам 2023 года больше всего поездок — 9,5% от всех по стране — пришлось на Московский регион (Москва и Московская область). Следом за ним идет Краснодарский край — его доля составила 9% от общего внутреннего турпотока в 2023 году. Тройку лидеров замыкают Санкт-Петербург и Ленинградская область — 5% поездок по стране в 2023 году были совершены в этом направлении.

Средняя продолжительность поездки по стране составила 4 дня. Самыми активными путешественниками по итогу 2023 года остались жители столичного региона, совершив более 20% от всех поездок по стране.