Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
-11°
Втр, 23
-5°
Срд, 24
ЦБ USD 87.97 -0.62 23/01
ЦБ EUR 95.89 -0.49 23/01
Нал. USD 90 / 88.9 15/01 16:15
Нал. EUR 95 / 88.9 15/01 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
4 045
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
7 089
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
11 642
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
13 524
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанские газораспределительные организации и региональное МЧС подписали соглашение о сотрудничестве

Газораспределительные организации, работающие на территории Рязанской области и региональное управление МЧС подписали соглашение о взаимодействии.

В церемонии приняли участие генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Андрей Савичев, генеральный директор АО «Рязаньгоргаз» Владимир Иванов и начальник ГУ МЧС по региону Алексей Жуков.

Документ предусматривает дальнейшую совместную информационно-профилактическую работу с населением. Сотрудники МЧС и специалисты газовых компаний будут проводить мероприятия по разъяснению гражданам правил безопасности в быту, в том числе безопасному использованию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Среди направлений сотрудничества: разработка и распространение информационных материалов, совместные информационные кампании на федеральном и региональном уровнях по пропаганде безопасности жизнедеятельности, реализация совместных просветительских, творческих и иных проектов, мероприятий и инициатив в сфере профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Взаимоотношения между нашими службами всегда складывались конструктивно, уверен, что это Соглашение позволить работать еще более эффективно и принесет пользу не только нашим службам, но, главное, жителям области», — отметил Андрей Савичев.

Справка:

АО «Рязаньгоргаз» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет транспортировку природного газа, техническое обслуживание и эксплуатацию газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в Рязани.