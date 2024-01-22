Рязанские газораспределительные организации и региональное МЧС подписали соглашение о сотрудничестве

Газораспределительные организации, работающие на территории Рязанской области и региональное управление МЧС подписали соглашение о взаимодействии.

В церемонии приняли участие генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Андрей Савичев, генеральный директор АО «Рязаньгоргаз» Владимир Иванов и начальник ГУ МЧС по региону Алексей Жуков.

Документ предусматривает дальнейшую совместную информационно-профилактическую работу с населением. Сотрудники МЧС и специалисты газовых компаний будут проводить мероприятия по разъяснению гражданам правил безопасности в быту, в том числе безопасному использованию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Среди направлений сотрудничества: разработка и распространение информационных материалов, совместные информационные кампании на федеральном и региональном уровнях по пропаганде безопасности жизнедеятельности, реализация совместных просветительских, творческих и иных проектов, мероприятий и инициатив в сфере профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Взаимоотношения между нашими службами всегда складывались конструктивно, уверен, что это Соглашение позволить работать еще более эффективно и принесет пользу не только нашим службам, но, главное, жителям области», — отметил Андрей Савичев.

Справка:

АО «Рязаньгоргаз» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет транспортировку природного газа, техническое обслуживание и эксплуатацию газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в Рязани.