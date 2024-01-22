Рязанская область заняла шестое место в стране по уровню преступности

Лучше всего обстоят дела в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Адыгеи и Кабардино-Балкарии.

Рязанская область заняла шестое место в стране по уровню преступности. Об этом пишет РИА Новости.

Лучше всего обстоят дела в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Адыгеи и Кабардино-Балкарии. Там зафиксировали самый низкий уровень преступности среди регионов по итогам 2023 года, а самый высокий оказался в Коми.

Рязанская область заняла шестое место. В прошлом году зарегистрировали 81,2 преступления на 10 тысяч жителей, что на 3,4% меньше чем в 2022-м.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч жителей составило 26,2. За год их стало меньше на 2,6%.