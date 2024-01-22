Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
-5°
Срд, 24
Чтв, 25
-1°
ЦБ USD 87.97 -0.62 23/01
ЦБ EUR 95.89 -0.49 23/01
Нал. USD 90 / 88.9 15/01 16:15
Нал. EUR 95 / 88.9 15/01 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
4 511
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
7 547
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
12 093
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
13 991
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанская энергетическая сбытовая компания подвела итоги благотворительной деятельности в 2023 году

Энергетики ПАО «РЭСК» (Входит в Группу РусГидро) подвели итоги реализации социально значимых проектов в рамках благотворительной программы. Получателями помощи стали некоммерческие организации различных сфер: образования, здравоохранения, культуры.

В рамках благотворительной акции был реконструирован Мемориал погибшим воинам в Великой Отечественной войне в селе Желобово Сараевского района Рязанской области.

Особое внимание уделили детям и поддержке социально незащищенных семей. Два инвалида 1 группы из Скопинского района получили необходимое оборудование для реабилитации и обучения. Центру психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Контакт» (Спас-Клепики) были выделены средства на реконструкцию входной группы для организации доступа детей-инвалидов.

В рамках проекта «Рожденные энергией» Новомичуринская межрайонная больница получила новейшее оборудование — неонатальный монитор, предназначенный для наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности новорожденных с экстремально низкой массой тела от 500 грамм.

Активно развивается и волонтерское движение работников Группы РусГидро. Так, продолжена реализация проекта «Чемодан добра», в рамках которого были собраны школьные наборы для детей, проходящих реабилитацию в детском туберкулезном санатории «Кирицы». В рамках акции «Сад памяти» коллектив ПАО «РЭСК» высадил 4000 саженцев сосен, в пострадавших от пожаров лесных массивах.

Благотворительная деятельность ПАО «РЭСК» является частью комплексной программы корпоративной благотворительности РусГидро и направлена на формирование благоприятной социальной среды, а также улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий холдинга. Приоритетными направлениями являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.