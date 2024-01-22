Рязанская энергетическая сбытовая компания подвела итоги благотворительной деятельности в 2023 году

Энергетики ПАО «РЭСК» (Входит в Группу РусГидро) подвели итоги реализации социально значимых проектов в рамках благотворительной программы. Получателями помощи стали некоммерческие организации различных сфер: образования, здравоохранения, культуры.

В рамках благотворительной акции был реконструирован Мемориал погибшим воинам в Великой Отечественной войне в селе Желобово Сараевского района Рязанской области.

Особое внимание уделили детям и поддержке социально незащищенных семей. Два инвалида 1 группы из Скопинского района получили необходимое оборудование для реабилитации и обучения. Центру психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Контакт» (Спас-Клепики) были выделены средства на реконструкцию входной группы для организации доступа детей-инвалидов.

В рамках проекта «Рожденные энергией» Новомичуринская межрайонная больница получила новейшее оборудование — неонатальный монитор, предназначенный для наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности новорожденных с экстремально низкой массой тела от 500 грамм.

Активно развивается и волонтерское движение работников Группы РусГидро. Так, продолжена реализация проекта «Чемодан добра», в рамках которого были собраны школьные наборы для детей, проходящих реабилитацию в детском туберкулезном санатории «Кирицы». В рамках акции «Сад памяти» коллектив ПАО «РЭСК» высадил 4000 саженцев сосен, в пострадавших от пожаров лесных массивах.

Благотворительная деятельность ПАО «РЭСК» является частью комплексной программы корпоративной благотворительности РусГидро и направлена на формирование благоприятной социальной среды, а также улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий холдинга. Приоритетными направлениями являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.