Рязанец стал бронзовым призером Кубка России по боксу

Соревнования проходили с 16 по 20 января в Самаре.

Рязанец стал бронзовым призером Кубка России по боксу. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Соревнования проходили с 16 по 20 января в Самаре. Участие в них приняли боксеры, занявшие по итогам прошлого года места с первого по четвертое на чемпионате России, или первое-второе — на первенстве страны.

В весовой категории 92+кг спортсмен СШОР «Академия единоборств» Светослав Тетерин завоевал «бронзу», в полуфинале уступив боксеру из Краснодарского края.

Тренируется рязанец под руководством Германа Игнатьева и Александра Панина.