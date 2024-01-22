Рязанцы в ночь с 22 на 23 января смогут увидеть северное сияние

По прогнозам небо может светиться в течение всей ночи с пиками в районе 15-18 часов (G1), 21-00 часов (G2) и после полуночи (G1).

Рязанцы смогут увидеть северное сияние. Об этом сообщается в группе «RZN.Astro""В 19:00 в Спасском районе будем охотиться за северным сиянием. Мы напоминаем, что северное сияние — вещь плохо предсказуемая», — отмечается в посте.

По прогнозам небо может светиться в течение всей ночи с пиками в районе 15-18 часов (G1), 21-00 часов (G2) и после полуночи (G1).

Фотография «RZN.Astro»