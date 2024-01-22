Рязань встала в десятибалльных пробках

На карте отмечены два ДТП.

Рязань встала в десятибалльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Серьезно затруднен выезд из Песочни. В бордовый окрашены улицы Новоселов, Советской армии, Песоченская, Шереметьевская, Сережина Гора, Зубковой, Тимуровцев, проезд Яблочкова и Касимовское шоссе, Восточная окружная до платного путепровода.

Пробки в центре города: на Есенина, Дзержинского, Каширина и Первомайском проспекте.

Сложно проехать по Московскому, Куйбышевскому шоссе и Северной окружной.

На карте отмечены два ДТП.

Учитывайте эту информация при планировании своего маршрута.