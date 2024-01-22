Рязань встала в десятибалльных пробках
На карте отмечены два ДТП.
Рязань встала в десятибалльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Серьезно затруднен выезд из Песочни. В бордовый окрашены улицы Новоселов, Советской армии, Песоченская, Шереметьевская, Сережина Гора, Зубковой, Тимуровцев, проезд Яблочкова и Касимовское шоссе, Восточная окружная до платного путепровода.
Пробки в центре города: на Есенина, Дзержинского, Каширина и Первомайском проспекте.
Сложно проехать по Московскому, Куйбышевскому шоссе и Северной окружной.
На карте отмечены два ДТП.
Учитывайте эту информация при планировании своего маршрута.