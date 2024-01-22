Россиян предупредили о новой магнитной буре

Согласно прогнозу, новая магнитная буря накроет Землю 23 января. Она достигнет пика в 06:00 и 12:00 по московскому времени.

Россиян предупредили о новой магнитной буре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прогноз лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Согласно прогнозу, новая магнитная буря накроет Землю 23 января. Она достигнет пика в 06:00 и 12:00 по московскому времени.

Ученые оценивают предстоящую магнитную бурю, как слабую, однако некоторые россияне могут почувствовать недомогания.