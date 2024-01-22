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«Ъ»: российские власти призвали нефтекомпании сдержать рост цен на АЗС
Главной причиной роста цен на топливо стало снижение выпуска бензина.

Российские чиновники призвали отечественные нефтяные компании сдержать рост цен на автозаправочных станциях. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, главной причиной роста цен на топливо стало снижение выпуска бензина на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» после поломки одной из двух установок каталитического крекинга, которая позволяет производить высокооктановый бензин.

Отмечается, что вышедшее из строя оборудование оказалось трудно заменить из-за санкций. На этом фоне биржевые цены на топливо в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже росли на протяжении всей прошлой недели.

В период с 15 по 19 января котировки Аи-92 увеличились на 6,94 процента, до 45 315 рублей, а премиального Аи-95 — на 6,17 процента, до 48 371 рубля. На сегодняшний день показатели закрепились на уровнях в 44 318 и 47 461 рубль соответственно.