Прокуратура нашла нарушение при расчистке снега на трех улицах Рязани

В Управление дорожного хозяйства и транспорта внесли представление.

Прокуратура обнаружила на нескольких улицах нерасчищенные дороги. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

На дорогах и тротуарах улиц Высоковольтной и Вокзальной проверяющие заметили «обильное наличие снежного покрова и наледи». Из-за этого общественному транспорту трудно соблюдать интервалы движения.

Кроме этого, на остановке в районе дома № 9 на улице Весенней лежат груды снега, которые мешают пешеходам и пассажирам при использовании общественного транспорта.

Прокуратура внесла представление в Управление дорожного хозяйства и транспорта. Ведомство будет контролировать исправление ситуации.