Прокуратура нашла нарушение при расчистке снега на трех улицах Рязани
В Управление дорожного хозяйства и транспорта внесли представление.
Прокуратура обнаружила на нескольких улицах нерасчищенные дороги. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
На дорогах и тротуарах улиц Высоковольтной и Вокзальной проверяющие заметили «обильное наличие снежного покрова и наледи». Из-за этого общественному транспорту трудно соблюдать интервалы движения.
Кроме этого, на остановке в районе дома № 9 на улице Весенней лежат груды снега, которые мешают пешеходам и пассажирам при использовании общественного транспорта.
Прокуратура внесла представление в Управление дорожного хозяйства и транспорта. Ведомство будет контролировать исправление ситуации.