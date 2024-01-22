Премьер Словакии заявил, что Украине придется отдать часть территории для завершения конфликта

Все должно закончиться компромиссом, который будет «очень болезненным».

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что для прекращения конфликта Украине придется отдать России часть территорий. Об этом он заявил в интервью словацкому государственному вещателю RTVS, пишет «Газета.RU».

По мнению словацкого премьер-министра, конфликт, вероятно, должен закончиться компромиссом, который будет «очень болезненным».

«Чего [украинцы] ждут? Что россияне уйдут из Донбасса или из Крыма? Это нереально», — заявил Фицо.

По его словам, конфликт не может быть решен военным путем.