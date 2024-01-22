Полицейские задержали рязанцев, открывших наркомагазин

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Полицейские задержали рязанцев, открывших наркомагазин. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По предварительной информации, 21-летний рязанец создал нелегальный интернет-магазин, двое его приятелей 20 и 23 лет помогали ему в работе. Молодые люди занимались приобретением и доставкой оптовых партий наркотиков в Рязань, их фасовкой и закладкой в импровизированные тайники, размещали рекламу нелегального магазина с собственным названием в теневом сегменте сети Интернет.

Всех участников группы задержали полицейские. Во время обысков по местам их проживания и в сделанных ими закладках оперативники в общей сложности обнаружили и изъяли 193 грамма марихуаны и 2 грамма гашиша. Также были изъяты средства связи и оргтехника с информацией, имеющей доказательственное значение, электронные весы, упаковочные материалы и приспособления.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.