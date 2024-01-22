Опубликован прогноз погоды на 23 января в Рязанской области
Температура воздуха по области ночью опустится до -16, -11 градусов, днем до -7, -2 градусов.
Опубликован прогноз погоды на 23 января в Рязанской области. Его опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
23 января в регионе ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдет небольшой снег.
На дорогах гололедица.
Ветер южный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью опустится до -16, -11 градусов, днем до -7, -2 градусов.