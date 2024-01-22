На Украине хотят на 50 лет запретить все транспортные связи с Россией
Предложение внес Кабмин Украины.
На Украине хотят на 50 лет запретить все транспортные связи с Россией. Об этом сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Предложение внес Кабмин Украины. Его рассмотрит Совет национальной безопасности и обороны.
Документом предусмотрены:
- запрет прямого воздушного сообщения с Украиной, а также использование резидентами РФ воздушного пространства Украины;
- запрет въезда на Украину автотранспорта, зарегистрированного на территории России;
- запрет во всех таможенных режимах железнодорожного сообщения для лиц, связанных с РФ:
- запрет на плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины судов под флагом РФ, или чьим собственником является резидент РФ, или судов, которые заходили в порты на неподконтрольной территории Украины.