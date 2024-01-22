На шести улицах Дядькова 23 января отключат холодную воду
Объявление появилось на сайте горадминистрации.
На шести улицах рязанского Дядькова во вторник, 23 января, отключат холодную воду. Объявление появилось на
С 9:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам:
- 1-й Газетный переулок, дома №№ 1—53 (нечетная сторона), 2—30 (четная сторона);
- 2-й Газетный переулок, дома №№ 1—51 (нечетная сторона), 2—24а (четная сторона);
- улица Садовая, дома №№ 1—51 (нечетная сторона), 10—30 (четная сторона);
- улица Центральная, дома №№ 115—167 (нечетная сторона), 120—168 (четная сторона);
- улица Юбилейная, дом № 15 (Дядьковский детский сад);
- улица Грачи, дом № 2/2 (майонезный цех).
В Канищеве с 9:00 до 17:00 воду отключат по адресам:
- улица Интернациональная, дома №№ 10а, 10 В (ТЦ «Талисман»), 11а корпус 1, 11а корпус 2, 11а, 11б;
- улица Станкозаводская, дома №№ 32 корпус 1, 32.
Причина отключений — ремонтные работы на водопроводе.