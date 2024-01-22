На шести улицах Дядькова 23 января отключат холодную воду

Объявление появилось на сайте горадминистрации.

На шести улицах рязанского Дядькова во вторник, 23 января, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации.

С 9:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

1-й Газетный переулок, дома №№ 1—53 (нечетная сторона), 2—30 (четная сторона);

2-й Газетный переулок, дома №№ 1—51 (нечетная сторона), 2—24а (четная сторона);

улица Садовая, дома №№ 1—51 (нечетная сторона), 10—30 (четная сторона);

улица Центральная, дома №№ 115—167 (нечетная сторона), 120—168 (четная сторона);

улица Юбилейная, дом № 15 (Дядьковский детский сад);

улица Грачи, дом № 2/2 (майонезный цех).

В Канищеве с 9:00 до 17:00 воду отключат по адресам:

улица Интернациональная, дома №№ 10а, 10 В (ТЦ «Талисман»), 11а корпус 1, 11а корпус 2, 11а, 11б;

улица Станкозаводская, дома №№ 32 корпус 1, 32.

Причина отключений — ремонтные работы на водопроводе.