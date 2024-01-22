Лавров заявил о готовности России к переговорами по Украине
Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине. Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН, пишут
«Напомню, что мы никогда не отказывались… и всегда сохраняли готовность к переговорам. К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом», — заявил министр.