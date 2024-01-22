ГИБДД обратилась к рязанцам из-за непогоды

В сообщении отметили, что 22 января в регионе ожидается мороз и усиление ветра. На дорогах гололедица.

ГИБДД обратилась к рязанцам из-за непогоды. Обращение появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

В сообщении отметили, что 22 января в регионе ожидается мороз и усиление ветра. На дорогах гололедица.

«В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток», — написали в обращении.