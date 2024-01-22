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Евросоюз разработал новый план помощи Украине на 20 млрд евро
Предполагается создание специального фонда, который возьмет деньги из Европейского фонда мира.

Европейская служба внешних связей разработала новый способ военной поддержки Киева на сумму более 20 миллиардов евро. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что Венгрия выступила против выделения пакета помощи в размере 50 миллиардов евро.

В рамках этой инициативы предусматривается возврат более 20 миллиардов евро странам Евросоюза в обмен «десятки миллиардов евро» военной помощи Украине, которую эти государства будут оказывать Киеву на протяжении следующих четырех лет.

Более того, предполагается создание специального фонда, который возьмет около 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира.

Новый фонд также будет получать до пять миллиардов евро ежегодно с 2024 по 2027 годы.