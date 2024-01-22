Бывшего рязанского военкома оштрафовали за мошенничество

Московский райсуд вынес приговор Евгению Еркину.

Московский районный суд Рязани вынес приговор бывшему начальнику отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Евгению Еркину. Об этом сообщил портал « Вид сбоку ».

Еркина признали виновным в мошенничестве, совершенным группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба. Его оштрафовали на 120 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Отмечается, что в апреле 2022 года Еркина уже штрафовали за то, что он фиктивно устроил на работу дочь. Как пишет издание, на суде он утверждал, что тратил ее зарплату на покупку бумаги, печать повесток и других документов. Суд установил вину военкома в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, однако он выиграл другой процесс — о восстановлении на работе.