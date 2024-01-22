Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
-11°
Втр, 23
-5°
Срд, 24
ЦБ USD 87.97 -0.62 23/01
ЦБ EUR 95.89 -0.49 23/01
Нал. USD 90 / 88.9 15/01 16:15
Нал. EUR 95 / 88.9 15/01 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
4 045
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
7 089
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
11 642
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
13 524
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Бывшего рязанского военкома оштрафовали за мошенничество
Московский райсуд вынес приговор Евгению Еркину.

Московский районный суд Рязани вынес приговор бывшему начальнику отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Евгению Еркину. Об этом сообщил портал «Вид сбоку».

Еркина признали виновным в мошенничестве, совершенным группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба. Его оштрафовали на 120 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Отмечается, что в апреле 2022 года Еркина уже штрафовали за то, что он фиктивно устроил на работу дочь. Как пишет издание, на суде он утверждал, что тратил ее зарплату на покупку бумаги, печать повесток и других документов. Суд установил вину военкома в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, однако он выиграл другой процесс — о восстановлении на работе.