Беспилотники ВСУ атаковали аэродром Смоленск-Северный

Один из трех сбитых над Смоленской областью украинских беспилотных летательных аппаратов хотел атаковать аэродром Смоленск-Северный. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Один из беспилотников пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный, но был сбит», — сказал собеседник.

До этого министерство обороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны сбили еще три украинских БПЛА над Смоленской областью.