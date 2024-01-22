Актрису Валентину Талызину госпитализировали перед днем рождения

22 января ей исполнилось 89 лет.

Актрису Валентину Талызину госпитализировали перед днем рождения. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации издания, у народной артистки РСФСР нашли коронавирус на фоне хронической обструктивной болезни легких.

В понедельник, 22 января, Талызиной исполнилось 89 лет. Она известна по работам в фильмах «Ирония судьбы, или с легким паром!», «Афоня», «Гостья из будущего», а также в качестве голоса мамы дяди Федора в мультфильмах про Простоквашино.