37-летний рязанец попал в колонию строгого режима за неуплату алиментов ребенку

Он задолжал более 70 тысяч рублей.

В Ряжский районный суд приговорил к реальному лишению свободы мужчину, который не платил алименты ребенку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

37-летний мужчина несмотря на решение суда без уважительных причин не в выплачивал ребенку алименты. Сумма задолженности составила более 70 тысяч рублей.

«Мер к самостоятельному трудоустройству и уплате средств на содержание ребенка мужчина не предпринимал, при этом ранее привлекался к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ. Данное преступление мужчина совершил в период условно-досрочного освобождения, имея судимости за ранее совершенные тяжкие преступления», — отметили в прокуратуре.

В результате мужчине дали восемь месяцев колонии строгого режима.