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В Ставропольском крае в ДТП с перевернувшимся автомобилем погиб мужчина

В Ставропольском крае в ДТП с перевернувшимся автомобилем погиб мужчина. Об этом сообщила «Госавтоинспекция Старополья» в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в воскресенье, 21 января в 4:15 утра на восьмом километре автодороги «Ипатово — Золотаревка — Добровольное» водитель автомобиля «Лада Гранта» на небезопасной скорости не справился с управлением и съехал на обочину, где машина врезалась в дерево и перевернулась.

От полученных травм на месте погиб 37- летний водитель. Выяснилось, что стаж вождения погибшего один год, злостным нарушителем ПДД он не был.

Проводится проверка.

Фото: «Госавтоинспекция Ставрополья»