В Санкт-Петербурге в квартире нашли тело девятимесячного ребенка
В Санкт-Петербурге нашли тело девятимесячной девочки. Об этом
По словам издания, тело обнаружили в квартире на Тихоокеанской улице в Парголово. Отмечается, что 22-летняя мать утром в субботу, 20 января, ушла по делам и оставила девочку и ее годовалого брата дома с подругой.
«Мать утверждает, что вернулась домой и обнаружила тело дочери между кроватью и стеной. В квартире был только годовалый брат погибшей девочки. Подруги дома не было, а входная дверь была закрыта», — рассказал источник РЕН ТВ.
Точную причину смерти ребенка установят по результатам судмедэкспертизы.
Уточняется, что следователи разыскивают женщину, которая присматривала за детьми.
Обстоятельства смерти ребенка выясняются.