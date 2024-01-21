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В Санкт-Петербурге в квартире нашли тело девятимесячного ребенка

В Санкт-Петербурге нашли тело девятимесячной девочки. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам издания, тело обнаружили в квартире на Тихоокеанской улице в Парголово. Отмечается, что 22-летняя мать утром в субботу, 20 января, ушла по делам и оставила девочку и ее годовалого брата дома с подругой.

«Мать утверждает, что вернулась домой и обнаружила тело дочери между кроватью и стеной. В квартире был только годовалый брат погибшей девочки. Подруги дома не было, а входная дверь была закрыта», — рассказал источник РЕН ТВ.

Точную причину смерти ребенка установят по результатам судмедэкспертизы.

Уточняется, что следователи разыскивают женщину, которая присматривала за детьми.

Обстоятельства смерти ребенка выясняются.