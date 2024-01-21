В Рязани в ДТП с грузовиком пострадали семь человек

Авария произошла на 191 километре трассы М-5 «Урал» в воскресенье, 21 января, в 15:50.

В Рязани в ДТП с грузовиком пострадали семь человек. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла на 191 километре трассы М-5 «Урал» в воскресенье, 21 января, в 15:50.

По предварительной информации, 35-летний водитель Chevrolet Orlando столкнулся с грузовиком MAN с полуприцепом, которым управлял 55-летний мужчина.

В результате пострадали оба водителя, а также пять пассажиров легковушки. Им оказали медицинскую помощь.

По факту аварии полицейские начали проверку.