В Рязани в ДТП с грузовиком пострадали семь человек
Авария произошла на 191 километре трассы М-5 «Урал» в воскресенье, 21 января, в 15:50.
В Рязани в ДТП с грузовиком пострадали семь человек. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Авария произошла на 191 километре трассы М-5 «Урал» в воскресенье, 21 января, в 15:50.
По предварительной информации, 35-летний водитель Chevrolet Orlando столкнулся с грузовиком MAN с полуприцепом, которым управлял 55-летний мужчина.
В результате пострадали оба водителя, а также пять пассажиров легковушки. Им оказали медицинскую помощь.
По факту аварии полицейские начали проверку.