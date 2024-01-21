В России предложили исключить самозанятых пенсионеров из списка работающих

Минтруд предложил исключить из перечня работающих самозанятых пенсионеров, уплачивающих взносы на обязательное пенсионное страхование.

Минтруд предложил исключить из перечня работающих самозанятых пенсионеров, уплачивающих взносы на обязательное пенсионное страхование. Об этом сообщили «Известия».

По данным издания, соответствующая поправка предлагается в статью 29 ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в России».

Отмечается, что нововведение позволит индексировать пенсии самозанятых наравне с неработающими пенсионерами.

Кроме того, они смогут получать пособия по уходу за инвалидом певой группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком.