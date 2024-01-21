В Михайловском районе простились с погибшим в зоне СВО

Похороны прошли в субботу, 20 января.

В Михайловском районе в субботу, 20 января, простились с погибшим в зоне СВО Григорием Филатовым. Мужчина погиб 15 января. Об этом сообщили во «ВКонтакте» в группе «Михайловское первое благочиние Рязанской епархии».

Филатов родился 13 апреля 1997 года. Он — выпускник МОУ «Заревской СОШ» 2015 года. В 2019 году окончил Московское Высшее Военное Командное училище с присвоением первого офицерского звания «лейтенант».

Проходил военную службу в 42 гвардейской мотострелковой дивизии. В 2021 году ему присвоено воинское звание «старший лейтенант».

С 2022 в составе группировки сил СВО командовал мотострелковой ротой. Отмечается, что за проявленное мужество и умелое командование подразделением Филатов награжден Орденом мужества.

Отпевание прошло в Христорождественском кафедральном соборе Михайлова.

Фото: группа «Михайловское первое благочиние Рязанской аперхии» «ВКонтакте»