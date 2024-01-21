В Херсонской области из-за обстрела ВСУ погибли два человека

Два мирных жителя погибли из-за обстрела ВСУ города Алешки Херсонской области.

Два мирных жителя погибли из-за обстрела ВСУ города Алешки Херсонской области. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщило ТАСС со ссылкой на военное СУ СК России.

«Военные следователи СК России зафиксировали очередное преступление ВФУ в отношении мирных жителей Херсонской области. Украинские боевики произвели обстрел с применением артиллерии 155-мм калибра г. Алешки Херсонской области, в результате среди мирного населения два человека погибли», — сказал ТАСС представитель управления.

Кроме того, многочисленные повреждения получили жилые дома.