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У жителей рязанской многоэтажки из-под крана начал идти кипяток
Речь идет доме № 6 на 2-ом Бульварном проезде.

У жителей рязанской многоэтажки из-под крана начал идти кипяток. Пост опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам автора публикации, речь идет о доме № 6 на 2-ом Бульварном проезде.

«Из крана идет „супер“ горячая вода, 90 градусов, так и прокладки скоро прогорят. ТСЖ „Город комфорта“ никак не реагирует. Конечно хорошо, что такая „теплая“, но руки обжигает», — говорится в посте.

Напомним, согласно нормам СанПиН, температура горячей воды должна быть не ниже +60 градусов и не выше +75 градусов.

Фото и видео: «Новости Рязани ВКонтакте»